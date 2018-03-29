Кэти Перри спела со сцены для Орландо Блума

Американская певица Кэти Перри посвятила своему возлюбленному Орландо Блуму песню. Известно, что пара возобновила отношения после нескольких месяцев, проведенных врозь.

Артистка призналась, что чувствует себя любимой. Композиция, которую она исполнила для бойфренда, была о любви.

"Я чувствую себя любимой - так сильно, как никогда раньше. И моя песня как раз об этом необыкновенном чувстве - о любви! Она - о тебе и для тебя, мой милый!", - призналась Перри.

Известно, что в настоящее время певица находится в туре по Азии. Композицию для возлюбленного она исполнила со сцены в Токио, передает korrespondent.net.