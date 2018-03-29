В Британии начал курсировать первый беспилотный поезд

В Великобритании начал работать первый беспилотный поезд. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечается, беспилотный состав будет курсировать между городами Питерборо и Хоршем.

Инициатором проекта является британская компания Thameslink Railway, которая занимается обслуживание одноименной железной дороги.

Автоматизация железнодорожного движения, как считают конструкторы, в перспективе может помочь пассажирам экономить время, а также снизит вероятность человеческой ошибки. Но при этом в кабине машиниста обязан находиться машинист - он будет следить за работой автоматической системы, а также открывать и закрывать двери перед пассажирами.

Перед тем как запустить проект, разработчики испытывали его на протяжении 18 месяцев, передает korrespondent.net.

Работа над запуском беспилотного поезда заняла около 5 лет и стоила 7 млрд фунтов стерлингов (около $10 млрд). Протяженность железной дороги Thameslink Railway составляет 225 км, она насчитывает 68 станций.