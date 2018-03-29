"Самый красивый преступник" и богатая наследница станут родителями

Манекенщик Джереми Микс, который получил прозвище "самый красивый преступник", и его возлюбленная Хлоя Грин вскоре станут родителями. Об этом пишет Buzzfeed.

Известно, что Хлоя Грин является богатой наследницей и дочерью владельца компании Topshop.

О романе пары стало известно еще летом прошлого года. Тогда Джереми Микс еще был женат на женщине, которая несколько лет ждала его возвращения из тюрьмы. У них есть общий ребенок.

Для 27-летней наследницы компании Topshop будущий ребенок станет первенцем. Джереми Микс и Хлоя Грин уже планируют сыграть свадьбу, передает korrespondent.net.