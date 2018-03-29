"Король Tinder" был задержан за аферу на 150 тысяч евро

Мужчину Альберто Каваля Ортина, получившего прозвище "король Tinder", арестовали по обвинению в незаконном получении 150 тысяч евро. Об этом пишет The Metro.

По информации издания, мужчина обманул в общей сложности несколько десятков женщин, с которыми познакомился с помощью приложения для знакомств. Задержан он был после того, как несколько жертв обратились за помощью в правоохранительные органы, передает korrespondent.net.

В общей сложности известно о тридцати случаях вымогательства со стороны Ортина. Он крал у женщин ювелирные украшения, а также банковские реквизиты.

Сообщается, что мужчина пропадал сразу же, как только получал от жертвы желаемое. Большинство женщин были настолько шокированы, что даже не сразу решились обратиться в полицию.

Отследить его удалось по публикациям в Сети. Ортина задержали на улице Барселоны.