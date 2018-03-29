У офицера НАТО в Эстонии наркоманы украли флешки с секретами

В Таллине наркоманы украли у начальника штаба центра компетенции киберзащиты НАТО Франца Лантенхаммера флешки с секретными материалами НАТО. Об этом пишет Delfi.

Как отмечается, офицер Бундесвера подполковник Франц Лантенхаммер оставил свой автомобиль в Старом Таллинне, на парковке. Через полтора часа, вернувшись на парковку, офицер обнаружил, что заднее правое стекло автомобиля разбито, а из салона пропали его рюкзак и чемодан. Воры также захватил ноутбук Lenovo, пять флэшек и планшет Samsung, принадлежащий Силам обороны Эстонии. Как оказалось, на флэшках была закриптованная тайная информация.

Полицейские, расследовавшие дело, сначала просмотрели записи камер на парковке. И увидели, как двое мужчин в темных одеждах орудуют в авто подполковника. Следователь распознал в одном из воров 28-летнего Владислава, который был неоднократно наказан за кражи, ограбления и наркопреступления.

Поскольку украденные компьютеры содержали важную информацию, полиция сразу начала поиски Владислава. Его обнаружили ночью в своей квартире. Владислав впустил следователя к себе домой и сказал, что уже ждал его. Мужчина сознался, что прихватил ценное военное имущество и отдал его полицейскому.

Из наиболее важных вещей отсутствовал лишь планшет: Владислав уже успел продать его за 50 евро своему знакомому. Полиция быстро вернула украденное. На следующий день, полиция задержала соучастника Владислава 22-летнего Игоря. Он сказал, что "просто захотелось, и я разбил стекло", передает korrespondent.net.

В итог суд назначил Владиславу почти 5,5 лет тюремного заключения, Игорю — полтора года.