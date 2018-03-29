В Мексике за убийство журналиста полицейским дали 25 лет тюрьмы

В Мексике за убийство журналиста Моиса Санчеса суд штата Веракрус приговорил двух бывших полицейских к 25 годам лишения свободы. Журналист погиб в январе 2015 года, сообщает The Guardian.

К тому же суд назначил обвиняемым штраф в размере 332 тыс. песо (18 тыс. долларов), передает korrespondent.net.

По мнению защитников свободы прессы и членов семьи убитого журналиста Санчеса, обвинительных приговоров недостаточно, поскольку местный мэр, которого считают заказчиком убийства, скрылся и находится в розыске.

"Двое обвиненных бывших сотрудников полиции в нарушении их законных обязанностей - это прогресс, но это не справедливость", - заявил сын Санчеса Хорхе.

Кроме того, на свободе находится шесть других полицейских, которых обвиняют в создании банды, которая занимается торговлей наркотиками. Отмечается, что эту деятельность полицейские вели также совместно с мэром.