Дженнифер Лопес с возлюбленным купили апартаменты за $15 миллионов

Певица Дженнифер Лопес и ее возлюбленный, спортсмен Алекс Родригес, приобрели недвижимость за 15 миллионов долларов.

Апартаменты пары расположены в самом высоком жилом здании США - небоскребе 432 Park Avenue, насчитывающем 96 этажей, передает korrespondent.net.

Площадь апартаментов составляет 371 кв.м. Они включают три спальни, несколько ванных комнат, большую гардеробную, а также библиотеку и личный лифт.

В распоряжении жильцов также крытый бассейн, фитнес-центр, частный ресторан, и место для проведения разного рода мероприятий.

Избранником Дженнифер Лопес является 42-летний профессиональный спортсмен, бейсболист Алекс Родригес.

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