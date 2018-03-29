В Кемерово нашли живыми трех человек из списка пропавших после пожара

Три человека, о пропаже которых заявили родственники после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, оказались живы, заявили в Следственном комитете.

Сообщения о без вести пропавших также проверяют власти Кемеровской области. Накануне первый вице-губернатор региона Владимир Чернов рассказал, что инициативная группа граждан передала заявления о 78 людях, которых разыскивают родственники.

Он отметил, что эти данные могут оказаться дезинформацией. По словам Чернова, если информация в заявлениях не подтвердится, людей привлекут к ответственности.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 64 человека, в том числе много детей.

Пока опознаны тела 27 человек. Похороны 14 жертв трагедии прошли в среду.

Следствие рассматривает две версии причины возникновения пожара — короткое замыкание и поджог, — при этом склоняется к первой, отмечает РИА Новости.