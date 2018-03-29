Ученые обнаружили старейшую ДНК человека

Исследователи получили образцы ДНК в Марокко, им 15 000 лет. И эта находка проливает свет на ранние миграции Homo sapiens.

Ранее считалось, что обитатели Северной Африки происходили из Южной Европы, в пользу этого говорили схожие каменные находки. Но ДНК из Марокко говорит, что никакой связи с Европой не было: она африканского и ближневосточного происхождения.

Издание LiveScience рассказывает, что для изучения были взяты образцы митохондриальной ДНК и обычной ДНК, наследуемой от обоих родителей.

Как сообщает moya-planeta.ru, находка интересна и тем, что треть унаследованных генов происходят из Центральной Африки, которая расположена южнее Сахары. Ранее считалось, что пустыня была непреодолимым препятствием для миграции.

Современные технологии позволяют проводить новые исследования ДНК: так, недавно впервые изучили гены египетских мумий, а ДНК младенца, жившего 11 000 лет назад, позволила проследить миграцию людей на Аляску.