Ошибся видом: фермер приютил маленького медведя, перепутав его со щенком

Китайский фермер приютил маленького медведя, считая его щенком.

Настоящий сюрприз ожидал китайского фермера, который приютил заброшенное животное. Черноволосого малыша мужчина принес из леса и был уверен: это собака, заблудившаяся в дебрях.

Вся семья кормила малыша молоком из бутылочки, пока он не вырос в огромное животное. То, что их питомец оказался лесным медведем - семье объяснили соседи, пишет УНИАН.

Теперь уже взрослое животное решили отдать зоозащитникам, чтобы те вернули его в дикую природу.