В Украине мужчина спрятался в посылке и ограбил почту

Суд вынес приговор жителю Днепра, который спрятался в посылке "Новой почты", чтобы совершить кражу.

21 декабря 2017 года житель Днепра изготовил деревянный ящик и сел в него и попросил друга отправить коробку по почте в Харьков.

В пути мужчина выбрался из "заточения" и похитил из других посылок ноутбук Toshiba , часы Apple Watch и мобильный телефон Хіоmі.

Чужие товары вор сложил в свой ящик и снова спрятался. Утром 22 декабря злоумышленника в ящике нашли работники "Новой почты".

Как сообщает УНИАН, в судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к трем годам без отбывания срока наказания в местах лишения свободы – "условно".





