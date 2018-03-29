В Одесской области поезд с зерном рухнул с высоты нескольких метров

В городе Черноморске( Ильичевск) Одесской области, на Ильичевском зерновом терминале, сошел с рельсов и упал с высоты частный поезд с зерном.

Об этом в Facebook сообщил директор по экономике и финансам ПАО «Укрзализныця» Андрей Рязанцев. Он отмечает, что 28 марта на Ильичевском зерновом терминале произошла очень серьезная и одновременно знаковая авария.

«На частном подъездном пути был сформирован частной структурой грузовой поезд. Частным маневровым локомотивом владельцы пытались переместить груз в место назначения. Последствия напоминают кадры сюрреалистических фильмов», - написал Рязанцев.



На фотографиях, опубликованных Рязанцевым, видно, что тепловоз рухнул с высоты нескольких метров. Часть вагонов перевернулась и значительно повреждена. Он акцентирует, что люди не пострадали только по счастливой случайности, пишет УНИАН.

Руководитель отмечает, что на фоне систематических разговоров о допуске «частной тяги» на инфраструктуру железной дороги, падение с многометровой высоты локомотива вместе с нагруженными зерном вагонами говорит не в пользу нововведения.

По его словам, сегодня в стране около 2 тыс. маневровых локомотивов вне управления «Укрзализныци». При этом уровень учета и контроля их использования, безопасности движения, состояния и квалификации локомотивных бригад находится на «катастрофически низком уровне». Вес каждого локомотива равен весу двум танкам.





