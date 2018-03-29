Facebook разрешит пользователям удалять собранную о них информацию

Facebook разрешит пользователям удалять информацию, собранную о них социальной сетью.

Социальная сеть представила обновление, которое делает управление личной информацией более простым, передает Republic со ссылкой на сообщение компании. К функции скачивания всей переданной информации добавилась функция выборочного удаления информации о комментариях, лайках, истории поиска и прочем.



В сообщении компании также сказано, что в ближайшее время они обновят правила в социальной сети. В них будет четче прописано, какую информацию о пользователе они собирают и как ее используют, пишет УНИАН.

Подчеркивается, что в правилах будет сказано только о прозрачности сбора данных, а их принципы менять не собираются.



