На работу в Белый дом взяли звезду Disney

Пресс-служба Белого дома взяла на работу 22-летнюю актрису и звезду Disney Channel Кэролайн Саншайн.

Об этом сообщает телеканал CNN. Популярность актрисе принесла роль Тинки Хессенхеффер в шоу "Танцевальная лихорадка", которое выходило в эфир с 2010-го по 2013 год. Кроме того, Саншайн также сыграла небольшую роль в фильме "Мармадюк".

В пресс-службе Белого дома телеканалу рассказали, что актриса уже была интерном при офисе нынешнего лидера республиканского большинства в Сенате США Кевина Маккарти, а также стажировалась в офисе Республиканской партии штата Калифорния, пишет УНИАН.

Заявку на работу она подала через веб-сайт Белого дома. Ей досталось место ассистента в пресс-службе, сообщает CNN.

По данным телеканала, в последнее время президент США Дональд Трамп все чаще привлекает к работе в Белом доме сотрудников с опытом работы на телевидении. Так, в администрацию уже вошли аналитик телеканала Fox News Джон Болтон и эксперт CNBC Ларри Кадлоу.



