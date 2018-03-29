Тим Кук разрешил смотреть на iPhone фильмы для взрослых

Глава компании Apple Тим Кук заявил о том, что не возражает против просмотра видео для взрослых на iPhone. Об этом он заявил в интервью каналу MSNBC, передает The Business Insider.

Этими словами Кук оспорил прежнюю позицию Apple касательно контента для взрослых. Известно, что до этого представители компании называли подобный контент "недопустимым".

В интервью гендиректор Apple рассказал о сотрудничестве с компаниями, которые предлагают приложения для магазина AppStore. По словам Тима Куку, IT-гигант действительно не намерен продавать продукты, которые содержат контент взрослого содержания, пишет korrespondent.net

"Это не означает, что вы не можете использовать iPhone, чтобы перейти в браузер и посетить некоторые порносайты, если хотите…", - добавил он.

Кук также подтвердил, что не смеется над подобным вопросом, и заявил, что компания противится контенту для взрослых, когда речь касается AppStore, который могут посещать дети.