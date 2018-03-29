На Сицилии появился аналог наркотика "крокодил"

На черном рынке сицилийского города Палермо появился опаснейший наркотик дезоморфин, печально известный в России как "крокодил", говорится в статье итальянской газеты La Repubblica.

Продажа первой партии "наркотика для зомби", как его называют в материале, совпала с конфликтом нигерийских кланов с местной мафией за популярную точку сбыта. Последняя пытается наводнить "супермаркет под открытым небом" крэком — получаемым из кокаина синтетическим наркотиком — и таким образом вытеснить с него африканцев.

Появление дезоморфина на окраине Палермо, где обычно продают кокаин и марихуану, журналисты называют "настоящим сюрпризом". Происхождение Krokodil"a пока неясно, однако предполагается, что он появился через некоего "посредника с Востока, которого не остановят запреты со стороны местной мафии и который будет искать новые выходы на рынок Палермо". Продажа первой его партии прошла "в спешке", пишет РИА Новости

Дезоморфин — вещество, синтезированное учеными из морфина в конце прошлого века в качестве анальгетика. Сейчас в медицине он не применяется, так как его действие длится в среднем 2-4 часа, а зависимость, по словам наркологов, возникает уже после первого применения. Кожа на месте укола начинает шелушиться, за что наркотик и получил свое сленговое название "крокодил".

Последствия употребления дезоморфина — поражение внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, головного мозга, разрушение иммунной системы. В местах инъекций образуются глубокие незаживающие язвы.

Распространение дезоморфина в России стала одним из аргументов в пользу введения в 2012 году запрета на безрецептурную продажу комбинированных лекарственных препаратов, содержащих кодеин или его соли.







