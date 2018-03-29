Мужчина торговал марихуаной в центре села в Дрокиевском районе

В Дрокиевском районе мужчина продавал более 2 кг марихуаны прямо в центре села. Правоохранительные органы задержала мошенника с поличным.

Как сообщает пресс-служба полиции, задержание произошло вчера в Дрокиевском районе. Согласно полученным данным, 63-летний мужчина организовал точку продажи наркотиков прямо в центре села Фынтыница.

В результате личного обыска, органы правопорядка обнаружили у мошенника 2, 6 кг марихуаны, 1800 леев, а также два мобильных телефона. Кроме этого, стражи порядка провели обыски на дому подозреваемого, где нашли 0,5 кг семян марихуаны и 3-литровую банку растительного вещества.

По факту незаконного оборота наркотиков в крупных размерах заведено уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы, пишет aif.md.





