Патрульные инспекторы больше не будут снимать номера с автомобилей за неправильную парковку

Патрульные инспекторы больше не будут снимать номерные знаки с автомобилей, припаркованных в неположенных местах. Законопроект принят сегодня в окончательном чтении голосами 57 депутатов.

По мнению авторов законопроекта, практика изъятия номерных знаков неэффективна и это не решение по борьбе с таким явлением, как парковка в неположенных местах, а, наоборот, создает сложности как водителям, так и полицейским, пишет МОЛДПРЕС

Согласно ст. 238 Кодекса о правонарушениях, остановка или парковка в запрещенных местах

влечет наложение штрафа в размере до 500 леев с начислением двух штрафных очков.