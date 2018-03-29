Одну из самых редких диких кошек засняли на видео

В лесу Клэшиндаррок, что в шотландском Абердиншире, в объектив камеры попало одно из редчайших существ на земле.

Шотландская дикая кошка достигает длины в 120 см от носа до кончика хвоста и является одним из самых редких животных в мире – всего на планете осталось около 35 особей, 15 из которых проживают в шотландском лесу Клэшиндаррок. Wildcat Haven, шотландский проект по сохранению «клэшиндаррокского зверя», устанавливает камеры-ловушки в лесах Хайленда, чтобы отслеживать перемещение животных. Кошки попадают в объектив, находя приманку, которую исследователи оставляют возле камер, пишет moya-planeta.ru

Wildcat Haven уже десять лет работают над сохранением этого бесценного вида: они стерилизуют домашних кошек на территории Западного Хайленда, чтобы не допустить гибридизации и сохранить уникальный генофонд настоящих диких кошек, являющихся жизненно важной частью дикой природы и экологии Шотландии.