Коррупционер в Малайзии получил 197 лет тюрьмы и 79 ударов палками

В Малайзии военнослужащий получил 197 лет тюрьмы за присвоение 11,9 тысяч долларов государственных средств. Кроме того преступника накажут 79 ударами палками.

По информации правоохранителей, капрал Муса Дави проходил службу в учебном центре особого назначения в штате Малакка. В ходе расследования удалось установить, что мужчина занимался изготовлением поддельных командировочных удостоверений и проездных документов.

Как сообщает korrespondent.net, в результате противоправной деятельности всего за несколько месяцев он перевел на свой счет вышеуказанную сумму. Военнослужащий полностью признал свою вину.