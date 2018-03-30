Майя Санду о самовыдвижении Андрея Нэстасе: Это не было очень элегантным шагом

Выдвижение лидера партии "ДА" в качестве конкурента в борьбе за пост столичного градоначальника не было элегантным решением по отношению к партнерам из партии "Действие и солидарность". Такую оценку дала председатель ПДС Майя Санду в рамках одной из телепрограмм.

”Да, мы должны сказать, что это не было элегантным решением. Да, такова ситуация, нужно начинать отсюда, - заявила Майя Санду, которую попросили прокомментировать решение Нэстасе.

Лидер ПДС рассказала и о результатах внутрипартийного опроса, который проводился накануне принятия решение о поддержке Нэстасе. Оказалось, что около половины опрошенных высказались за то, чтобы свою кандидатуру на выборах мэра Кишинева выставила Майя Санду.

Лидер политформирования призналась, что в результате дискуссий пришли к тому, что важнее сохранить единство блока с партией ДА накануне парламентских выборов, чем выдвигать собственного кандидата. Этот аргумент и стал основой для дальнейших отношений с партией Нэстасе.

”У нас не было окончательного решения по Кишиневу до появления окончательного, удовлетворительного решения для всех нас по парламентским выборам, - сказала Майя Санду. Андрей Нэстасе появился в публичном пространстве в 90-ые годы. Тогда он расследовал в качестве прокурора уголовное дело в отношении госкомпании "Air Moldova", где был замешан Виктор Цопа, впоследствии осужденный. Нэстасе является его посаженным сыном, а также адвокатом.

Согласно СМИ Нэстасе владеет роскошной недвижимостью как в Молдове, так и Германии и избегает ответа на вопрос о происхождении своих доходов. Расследования журналистов показывают, что он использовал собственную мать-пенсионерку в схемах по легализации миллионов леев, полученных от Виктора и Виорела Цопа.