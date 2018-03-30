Задержан подозреваемый в ограблении квартиры на 70 000 леев

Полицейские задержали 37-летнего мужчину, которого подозревают в квартирной краже.

По данным следствия, 15 марта он проник в жилой дом в Дурлештах и вынес оттуда драгоценностей, вещей и бытовой техники на сумму 70 000 леев.



Полиция изъяла у злоумышленника украденные вещи.

Ранее подозреваемый уже был осужден за подобные преступления. Если его признают виновным, ему грозит до 4 лет тюрьмы.