С автомобилей не будут снимать номера за неправильную парковку

Патрульные инспекторы не будут снимать регистрационные номера с неправильно припаркованных автомобилей. Голосами 57 депутатов парламент утвердил в окончательном чтении поправки в Административный кодекс.

Теперь водители, которые будут останавливаться или парковать машину в запрещенных местах, заплатят до 500 леев штрафа и получат два штрафных пункта.

Согласно властям, снятие регистрационных номеров не является эффективным методом и не дисциплинирует водителей, а напротив, создает трудности как автолюбителям, так и полицейским. Отменить эту практику предложил председатель ДПМ Влад Плахотнюк.

Водители, лишившиеся номера, должны вызывать эвакуатор, так как ездить без номеров запрещено, а восстановить их можно только после составления административного протокола.

По данным Национальной патрульной инспекции, в прошлом году за неправильную парковку оштрафовали примерно 1300 водителей.