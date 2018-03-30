Москва закрывает генконсульство США в Петербурге и высылает дипломатов

МИД России огласил американскому послу в Москве Джону Хантсману ответные меры, принятые после выдворения российских дипломатов из США в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери.

Как заявил в четверг вечером на пресс-конференции глава российского МИД Сергей Лавров, Россия отзывает согласие на работу генконсульства США в Санкт-Петербурге, а также высылает столько же американских дипломатов, сколько было выслано российских из США.

Как уточнили в российском МИД, объявлены персонами нон-грата 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генерального консульства США в Екатеринбурге. Они должны покинуть территорию России до 5 апреля.

Белый дом в своем заявлении назвал реакцию России ожидаемой, а высылаемых из США и других стран российских дипломатов - сотрудниками спецслужб.

"Сегодняшнее решение России выслать американских дипломатов означает дальнейшее ухудшение отношений между США и Россией. Высылка работавших под прикрытием сотрудников российских спецслужб США и более чем 20 странами-партнерами по НАТО ранее на этой неделе была надлежащим ответом на нападение, осуществленное Россией на британской территории".

"Ответ России не стал неожиданностью, и США справится с его последствиями", - говорится в заявлении Белого дома.

В Госдепе США, в свою очередь, заявили, что в высылке американских дипломатов нет оправдывающих обстоятельств, и России не следует вести себя как жертве, передает ВВС.

Госдепартамент США отметил, что решение Москвы о высылке дипломатов показывает, что Россия не заинтересована в дипломатии, и Вашингтон оставляет за собой право на ответные меры.

"Из полученного нами списка можно сделать вывод, что Россия не заинтересована в диалоге по вопросам, которые касаются обеих стран. Мы оставляем за собой право на ответные действия", - заявила представитель Госдепа Хизер Нойерт. "Россия приняла решение еще больше изолировать себя как дипломатически, так и экономически", - добавила она.

В понедельник США приняли решение выслать из страны 60 российских дипломатов в связи с отравлением в Лондоне бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Вслед за решением Вашингтона многие другие страны, в том числе европейские, объявили о высылке в общей сложности десятков сотрудников российских дипмиссий.

В российском министерстве иностранных дел выразили "решительный протест в связи с принятым рядом стран-членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов".