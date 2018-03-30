Задержана глава компании-владельца сгоревшего в Кемерове ТЦ

Следственные органы сообщили о задержании Юлии Богдановой - генерального директора компании "Кемеровский кондитерский комбинат", которой принадлежит сгоревший в Кемерове торговый центр "Зимняя Вишня". Также задержана глава строительной инспекции Кузбасса Танзилия Комкова.

По данным следствия, Богданова была ответственной за соблюдение правил пожарной безопасности в здании. Ее подчиненные заявили следователям, что неоднократно говорили Богдановой о недостатках системы противопожарной безопасности здания, но она их слова проигнорировала.

Следствие утверждает, что вместо того, чтобы устранить нарушения, о которых ей говорили подчиненные, Богданова полностью сконцентрировалась на сдаче в аренду торговых площадей. В ближайшее время следователи обещают предъявить ей обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, которое привело к гибели людей.

Кроме того, следствие сообщило, что задержало Танзилию Комкову - главу строительной инспекции Кемеровской области. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. В Следственном комитете объяснили, что, по их данным, "Зимнюю вишню" строили без необходимых документов, а Комкова никак не попыталась остановить его работу. Теперь ее хотят проверить на наличие у нее "коррупционных связей".

Богданова и Комкова стали шестой и седьмой задержанной по делу. До этого задержали управляющую торгового центра, технического директора, охранника, сидевшего за пультом пожарной охраны в центре, и двух человек, отвечавших за обслуживание противопожарной сигнализации. Все они арестованы, сообщает ВВС.

Арестованным предъявлены обвинения по статьям "причинение смерти по неосторожности", "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц", "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Все они отрицают вину.

Следствие также заинтересовалось владельцем компании "Кемеровский кондитерский комбинат", которой принадлежит сгоревший торговый центр, однако он находится за пределами России и заявляет, что фактически все решения о работе центра принимала именно Богданова.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта и унес жизни 64 человек. По словам пожарных, к моменту их прибытия все эвакуационные выходы в здании были закрыты, аварийного освещения не было, а охрана и руководство центра не встретили спасателей, хотя должны были.