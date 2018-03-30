Здание "Зимней вишни" в Кемерово построили незаконно

Торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово, при пожаре в котором погибли 64 человека, возвели самовольно, без разрешения на строительство, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Следователи задержали областного начальника инспекции строительного надзора Танзилию Комкову. Ее подозревают в злоупотреблении полномочиями.

"По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведённого здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра", — заявили в ведомстве.

Следователи также назначили судебную пожарно-техническую экспертизу. Ее проводят эксперты из Санкт-Петербурга.

Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следствие рассматривает две версии причины возникновения пожара — короткое замыкание и поджог, при этом склоняется к первой.

По делу арестованы пять подозреваемых, также задержана гендиректор компании — собственника здания сгоревшего ТЦ Юлия Богданова. Сегодня прошли следственные действия в городской администрации Кемерово, отмечает РИА Новости.