Долговременные природные климатические колебания и глобальное потепление расширили границы Сахары примерно на 10% за последнее столетие, что уже негативно сказалось на жизни стран Северной Африки, говорится в статье, опубликованной в Journal of Climate.
"Сильнее всего от этого процесса пострадал бассейн озера Чад – здесь границы пустыни сдвинулись к югу, и оно начало высыхать. Следы этого процесса – уменьшение уровня осадков — заметны не только в отдельных частях центральной Африки, но и во всем регионе в целом. Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что воды в этом огромном бассейне стало заметно меньше", — заявил Сумант Нигам из университета Мэриленда в Колледж-Парке (США).
Пустыня Сахара не всегда была покрыта песками, отмечает РИА Новости. В относительно недавнем прошлом — 10 тысяч лет и примерно 30-50 тысяч лет назад — она представляла собой гигантскую зеленую равнину, покрытую травянистыми растениями и кустарниками. Зеленая Сахара, как считают сегодня антропологи, помогла нашим предкам покинуть Африку и распространиться по всей Земле.
Нигам и его коллега Натали Томас заявляют, что пока все происходит наоборот – границы Сахары растут, а не уменьшаются, захватывая новые территории не только на севере, но и на юге, где этого никто не ожидал увидеть.
Ученые пришли к такому выводу, проанализировав данные, которые спутники получали в последние годы, а также замеры уровня осадков и воды в африканских реках, которые собирали метеостанции, установленные у берегов реки Нигер и в других регионах континента еще в начале века. Они использовали эту информацию для составления детальной климатической модели Сахары и Сахеля.
Как показали эти расчеты и замеры, площадь Сахары не уменьшается, а наоборот, постоянно растет – она выросла примерно на 10% за последний век, причем большая часть этого роста пришлась на южные регионы Африки, где она должна уступать место саваннам. В результате этого площадь пустыни выросла на миллион квадратных километров, а Сахель — уменьшился аналогичным образом.
Это, как отмечает Нигам, говорит о том, что в расширении Сахары "виноват" не только человек, но и природа. В том случае, если бы ее наступление было обусловлено лишь глобальным потеплением, сдвигались бы только ее северные границы из-за расширения ячеек циркуляции ветров над экватором и тропиками.
Сейчас, как отмечают исследователи, Сахара растет с достаточно низкой скоростью, так как температуры вод в Атлантике пока находятся в "плюсе" по сравнению со среднестатистическими значениями. В будущем, темпы ее роста могут резко усилиться, когда океан станет холодным, что может вызвать массу проблем для жителей перенаселенных и пустынных стран Северной и Центральной Африки, испытывающих проблемы с доступом к чистой воде уже сегодня.
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telegraph.md