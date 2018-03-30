Из удостоверений личности уберут информацию о группе крови и национальности

Из удостоверений личности уберут информацию о группе крови и этнической принадлежности. За эти изменения во втором чтении проголосовали депутаты.

Также документ предусматривает увеличение срока действия биометрического загранпаспорта с 7-ми до 10-ти лет и выдачу электронных удостоверений личности с цифровой подписью, которые также будут действительны 10-ть лет.

Изменения призваны сократить бюрократию и предотвратить случаи коррупции. Авторы законопроекта отмечают, что его внедрение не потребует расходов из госбюджета.