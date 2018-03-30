Люди, которые чаще едят в кафе и ресторанах, больше подвержены воздействию вредных для организма химических веществ, чем те, кто готовит еду дома. К такому выводу пришли ученые из Университета Джорджа Вашингтона. Результаты их исследования опубликованы в журнале Environment International.
По словам Ами Зоты, доцента кафедры здравоохранения окружающей среды и профессиональной медицины школы общественного здоровья Milken Institute при университете, исследование предполагает, что в еде, приготовленной не дома, может быть больше фталатов.
Эти химические вещества представляют собой соли и эфиры фталевой кислоты и способствуют нарушению работы гормонов и появлению различных заболеваний, передает РИА Новости.
После этого специалисты анализировали связи между тем, чем эти люди питались, и количеством фталатов в их организме. Выяснилось, что у людей, которые чаще обедали в кафе и ресторанах, чем дома, уровень этих веществ был выше почти на 35%.
Больше всего воздействию фталатов оказались подвержены подростки (уровень этих веществ у них был на 55% выше, чем у тех, кто ест дома). Ученые также выяснили, что некоторые продукты — в частности, чизбургеры и другие виды сэндвичей — были связаны с увеличением фталатов в организме, но только в том случае, если их купили в кафе или ресторане.
"Беременные женщины, дети и подростки наиболее уязвимы перед токсичным воздействием химических веществ, нарушающих работу гормонов, поэтому важно найти способы ограничить и воздействие на них, — говорит Юлия Варшавски, возглавляющая исследование. — Будущие работы на эту тему должны быть посвящены изучению эффективных мер по удалению фталатов из продуктов".
Фталаты содержатся во многих предметах, которые используются в ресторанах и кафе, в том числе в перчатках, в которых готовят еду, в пищевых контейнерах и различной кухонной технике.
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