Врачи рассказали о состоянии мальчика, потерявшего семью при ЧП в Кемерово

Врачи Кемеровской областной детской клинической больницы отмечают явную положительную динамику в состоянии 11-летнего мальчика, который при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" выпрыгнул с четвёртого этажа, сообщили в пятницу в медучреждении.

Во время пожара ребёнок, спасаясь от огня, выпрыгнул с четвёртого этажа и получил тяжёлые травмы. При пожаре он потерял обоих родителей и младшую сестру. Уполномоченный по правам ребёнка в Кузбассе Дмитрий Кислицын сообщал РИА Новости, что бабушка станет опекуном мальчика.

"Все нормально с мальчиком, состояние стабильное — в нестабильном из реанимации не переводят. Он по-прежнему (находится) в отделении общей хирургии, по-прежнему с бабушкой. Динамика положительная. На физическое восстановление, по оценкам специалистов, уйдут две-три недели", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что мальчика госпитализировали в воскресенье. У него диагностировали отравление продуктами горения, ушиб печени, сердца, почек, лёгких, перелом костей таза без смещения, рваную рану щечной области. Главной сложностью стали проблемы лёгких, ребёнка подключили к аппарату ИВЛ, но медики детской областной больницы справились с этим за сутки.

Пожар в четырёхэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошёл в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. В Кузбассе был объявлен трёхдневный траур.