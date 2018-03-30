В Калараше малолетние дети украли у дедушки 500 долларов и "сбежали" в Россию

На автовокзале в Калараше нашли двоих детей, сбежавших из села Мелешень. 11-ти летняя девочка и ее двоюродный младший брат собирались уехать в Россию. Утром во вторник вместо школы они отправились на такси в районный центр и потратили там 500 долларов на покупки - телефоны, чемоданы и одежду, готовясь к поездке. Затем юных беглецов заметили на перроне полицейские.

"В ходе беседы несовершеннолетние рассказали, что дедушка и бабушка не покупают им то, что они хотят. Отец присылает деньги, а дедушка прячет. Поэтому девочка хотела купить самое необходимое. Она больше не желает жить с бабушкой из-за агрессии и хочет уехать к отцу в Россию", сообщил пресс-секретарь Каларашского инспектората полиции Вероника Жакота.

По словам соцработника, мама девочки умерла, а кто ее отец - неизвестно. Мальчику сейчас девять лет. Его растит мать, в то время как отец - отбывает наказание в тюрьме за семейное насилие.

Детей поместили в Центр временного размещения в Калараше. Ведется расследование. Если информация о насилии подтвердится, маме мальчика, а также бабушке и дедушке девочки грозит уголовное дело.