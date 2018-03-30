Шесть лицеев получили денежную помощь на ремонт зданий

Шесть молдавских лицеев получили денежную помощь на ремонт в рамках проекта "Реформа образования в Молдове". На завершение работ и оснащение классных кабинетов Всемирный банк выделил 57ь миллионов леев. В селе Сэлкуца, Каушанского района, реконструкцию лицея начали в 2015-ом году. Сейчас она завершена на 85%. Осталось закончить ремонт в столовой, спортзале и обустроить двор.

"Нам сделали хорошую крышу, утепление стен, поменяли все двери и окна. Котельную построили с нуля и оборудовали шестью новыми котлами", сказала директор школы Любовь Плешка.

В столовой ремонт продолжается. Чтобы ученики не голодали, администрация нашла выход из положения.

"Мы обратились к предпринимателю, он поставляет нам булочки и натуральные соки. Даем детям больше фруктов, чтобы они каждый день получали витамины", отметила директор школы Любовь Плешка.

"Пока все хорошо, у нас есть интерактивная доска - это классно. Раньше условия были намного хуже, а сейчас отличные".

"Стандарты и нормы достигли европейского уровне. Есть своя котельная, новая система освещения, интерактивные доски".

В новых условиях будут учиться более 500 ребят. По данным районного совета, инвестиции в учреждение превысили 28 млн леев.

"Мы очень рады, что попали в программу реформы системы образования. Сумма, которую одобрило правительство, составила 10 млн, из них уже было выделено шесть", сообщил председатель Каушанского района Николай Горбан.

Еще пять лицеев, в которых проводят капитальный ремонт, расположены в Леовском, Кантемирском, Рышканском, Каларашском и Ниспоренском районах. Затем власти намерены взяться за оснащение других школ.

"Правительство ведет переговоры о расширении проекта, благодаря чему в 160 учреждениях будут оборудованы лаборатории для уроков химии, физики, биологии и информатики. Также продолжится подготовка учителей", заявил координатор проекта Сергей Харя.

По проекту сдать все работы в шести школах должны до конца июня.