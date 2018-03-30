Голландец установил рекорд скорости на коньках

Голландский конькобежец, чемпиону мира и олимпийский чемпион Кьелд Нойс побил собственный рекорд скорости на коньках, разогнавшись до 93 километров в час.

Для того, чтобы побить рекорд, была подготовлена трасса длиной полторы тысячи метров. А чтобы при такой скорости спортсмен устоял перед напором воздуха, разработали специальный металлический щит-защиту, пишет korrespondent.net

Кьелд Нойс рассказал, что с такой конструкцией создается впечатление полета над льдом.