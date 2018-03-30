Сильвия Раду о ремонте дорог: концентрируем усилия на ямах, чиновники поплатятся должностями за некачественную работу

Мэрия объявила войну ямам на дорогах. И.о. мэра столицы Сильвия Раду заявила, что на будущей неделе начнется масштабная работа по текущему ремонту улиц.

- Мы будем работать на каждой улице. В самое короткое время мы запломбируем все ямы. Мы придем во дворы, где никого не было много лет. Истории прошлых лет не повторится. Мы будем работать качественно и поэтапно, - объяснила Раду. Больше того, она особо подчеркнула, что ответственные чиновники расстанутся с должностями, если работы окажутся некачественными.

„Не будет как в прошлые годы, когда бросали лопату смеси и все. Хочу очень четко заявить: работать будем качественно и поэтапно. На первой стадии сконцентрируем свои усилия на пломбировании ям, появившихся после зимы. На втором - начнем ремонт главных улиц. Капитальный ремонт предусматривает восстановление тротуаров, смену бордюров, приспособленных к современным требованиям свободного движения для пожилых людей и молодых мам с колясками, а также лиц с особыми потребностями. Хочу, чтобы не было недопонимания - сначала ямы, и только потом капитальный ремонт нескольких улиц. Мы не можем работать параллельно, - заявила Раду. Комментируя нынешнее состояние дорог, и.о. мэра сказала, что это следствие зимних морозов плюс итог некачественное исполнение ранее проведенного ремонта. - Был такой фактор - плохое качество дорог и коррупция при их ремонте. Пришло время получать качественные услуги работы. Мы наймем экспертов, которые проверят эти работы, - уточнила Сильвия Раду.

На текущий ремонт дорог в этом году столичная мэрия планирует израсходовать 125 млн. леев.