В Лондоне женщина погибла из-за упавшего на голову кирпича

Жительница Лондона скончалась из-за травм, полученных от упавшего на нее кирпича, сообщает Скотланд-Ярд.

Инцидент произошел в районе Тауэр-Хамлетс на востоке британской столицы. На 29-летнюю женщину упал груз кирпичей, которые перемещал строительный кран.

"Женщина скончалась в больнице в четверг, 29 марта. Ее родственники извещены", — говорится в заявлении полиции.

Как пишет газета Daily Mail, у погибшей Микаэлы Мур остался сын, которого она проводила в школу незадолго до инцидента. За десять дней до трагической гибели женщина объявила в социальных сетях о своей помолвке. Коллеги ее отца, каменщика по кирпичной кладке с 20-летним стажем, начали сбор средств для помощи семье, передает РИА Новости.