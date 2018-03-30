На юге страны откроют шесть центров для поддержки бизнеса

Шесть центров для поддержки бизнеса и развития малых и средних предприятий будут открыты в южном регионе страны. Акция проходит в рамках проекта, реализованного при финансовой поддержке ЕС с целью укрепления партнерства между государственным и частным сектором для устойчивого развития населенных пунктов и регионов.

Как отмечается в сообщении Агентства регионального развития Юг, цитируемом IPN, проект рассчитан на два с половиной года и призван внести вклад в социальное и экономическое развитие путем вовлечения гражданского общества и других сторон, принимая во внимание положения Соглашения об ассоциации с ЕС, которое включает Углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли.

Центры должны обеспечить условия для предпринимательства и обучения, помощь в управление бизнеса, подготовку, доступ к финансированию, услуги технической поддержки. Своей деятельностью, центры будут поддерживать ускорение бизнеса и будут способствовать экономическому росту, благосостоянию граждан и населенных пунктов.

Сумма грантов для создания центров поддержки составляет 360 тыс. евро. Сумма, выделенная на проект, не будет превышать 60 тыс. евро. Гранты будут предоставляться ежеквартальными траншами, в зависимости от результатов, достигнутыми в реализации проектов.