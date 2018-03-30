Участник Linkin Park анонсировал дебютный альбом

Участник группы Linkin Park Майк Шинод объявил о скором выпуске своего сольного альбома. Об этом пишет Billboard.

В настоящее время выпущены две композиции из новой пластинки - Crossing a Line и Nothing Makes Sense Anymore.

По информации издания, композиции Шиноды сочетают в себе элементы поп-, рок- и электронной музыки. Первое сольное выступление музыканта ожидается в мае этого года, пишет korrespondent.net

Известно, что солист группы Linkin Park Честер Беннингтон умер 20 июля прошлого года на 42-м году жизни. По официальной версии, музыкант покончил с собой.