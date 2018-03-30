Министр обороны проинспектировал несколько подразделений в Бельцах

Министр обороны Евгений Стурза, сопровождаемый начальником главного штаба национальной армии, генералом Игорем Кутие, провел накануне инспекцию нескольких подразделений, дислоцированных в Бельцах.

Как сообщает Инфотаг, речь идет о мотопехотной бригаде "Молдова", военном госпитале, Базе хранения топлива.

Стурза подчеркнул на совещании с офицерским составом частей, что "рост обороноспособности вооруженных сил, напрямую зависит от профессионализма военнослужащих, а ответственность за это лежит на командирах, обеспечивающих боевую подготовку, довольствие военнослужащих и прочее".

Ранее министр посетил с внезапными проверками противоздушные дивизионы в Бачой, Каушанах и Данченах.