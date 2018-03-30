Mazda представила обновленный кроссовер CX-3

В Нью-Йорке на автошоу был представлен обновленный вседорожник Mazda CX-3. Автомобиль преобразился внешне и получил модернизированный мотор семейства Skyactiv-G. Об этом пишет CarBuzz.

Сообщается, что мощность автомобиля выросла со 148 до 150 л.с., а крутящий момент - с 198 до 201 Нм.

Производитель заявляет, что модернизированный мотор помог снизить потребление топлива, а также уменьшить внутреннее трение и увеличить крутящий момент.

Как сообщает korrespondent.net, внешние изменения коснулись, прежде всего, решетки радиатора и отделки на передней панели (она теперь хромированная).

Автомобиль также был оснащен новыми 18-дюймовыми колесными дисками, которые были разработаны специалистами Mazda.

Продажи кроссовера на американском рынке стартуют уже весной этого года.