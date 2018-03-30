В Житомире заболели корью более 20 военных

В Житомире из-за кори госпитализировали 21 военнослужащего. Бойцы Национальной гвардии попали в больницу с одинаковыми симптомами – жаром и сыпью.

Как сообщает korrespondent.net, пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. По словам врачей, все они не имели прививок против кори.

С начала года в Житомире зарегистрировано уже четыре десятка случаев заболевания корью.

Ранее стало известно о вспышке кори среди военных под Киевом. В больницу города доставили семь военнослужащих Нацгвардии с подозрением на корь и шесть с подозрением на ветрянку.