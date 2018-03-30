В Житомире из-за кори госпитализировали 21 военнослужащего. Бойцы Национальной гвардии попали в больницу с одинаковыми симптомами – жаром и сыпью.
Как сообщает korrespondent.net, пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. По словам врачей, все они не имели прививок против кори.
С начала года в Житомире зарегистрировано уже четыре десятка случаев заболевания корью.
Ранее стало известно о вспышке кори среди военных под Киевом. В больницу города доставили семь военнослужащих Нацгвардии с подозрением на корь и шесть с подозрением на ветрянку.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Возможны приятные приключения. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Уделите больше внимания детям.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Мечты должны соответствовать реальности. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Не спешите довериться малознакомым людям. Постарайтесь лечь спать пораньше. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md