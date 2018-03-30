В Китае контрабандисты пытались по воздуху переправить iPhone на 79 млн долларов

В Китае правоохранители задержали 26 человек, которые с помощью беспилотников занимались незаконной транспортировкой новейших моделей iPhone из Гонконга в город Шэньчжэнь (провинция Гуандун, Южный Китай). Суммарная стоимость изъятой контрабанды превысила 500 млн юаней (более $79 млн), сообщает в пятницу, 30 марта, газета Шэньчжэнь тецюйбао.

По данным таможни, злоумышленники переправляли груз в материковый Китай по ночам, подвешивая к автономным летательным аппаратам мешочки, в каждом из которых помещалось по десятку смартфонов. В целом, таким образом, преступникам удалось транспортировать 15 тыс. новых iPhone, пользующихся большим спросом в КНР, пишет korrespondent.net

Отмечено, что каждая такая доставка через узкий пролив, отделяющий бывший британский анклав от остальной части Китая, занимала примерно полминуты.

Как отмечается, подобный случай контрабанды в стране выявлен впервые. В связи с этим в ближайшее время планируется усилить меры пограничного контроля, сообщили в китайской таможне.