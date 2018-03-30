Редкого белого львенка обнаружили в Южной Африке

Редкого белого львенка обнаружили в Южной Африке. Гид национального заповедника нашел логово и услышал тонкий писк. Это был новорожденный белый львенок.

Как рассказывает IFLScience, белые львы встречаются не так уже редко. И они не альбиносы, это редкая мутация, которая снижает пигментацию шкуры животного. Пока неясно, насколько белые львы хорошо адаптируются в дикой природе по сравнению со своими обычными собратьями.

Известно, что только один из восьми детенышей льва достигает зрелости по причине ранений, недостатка еды, заболеваний и конкуренции со стороны старших членов прайда. Белые львы также не считаются отдельным видом и не относятся к вымирающим животным, отмечает Моя планета.