Следы человека, жившего 13 000 лет назад, найдены у побережья Канады

Археологи обнаружили 29 человеческих следов в глинистых отложениях при раскопках на острове Калверт в Британской Колумбии, Канада

Радиоуглеродный анализ сосновой древесины, найденной в том же глинистом слое, выявил возрастной промежуток следов: от 13 317 до 12 633 лет. Время совпадает с приходом в Новый Свет людей культуры кловис, известных по особым наконечникам стрел, однако каменные инструменты, найденные вместе со следами на острове Калверт, принадлежат другой культуре.

Археолог Джон Эрладнсон из Университета Орегона рассказывает: «Это открытие полностью опровергает гипотезу, что люди культуры кловис были первыми американскими поселенцами. Следы найдены в Британской Колумбии, где никогда не находили артефактов этой культуры, к тому же место находится далеко от "коридора", по которому пришли люди кловис».

До недавнего времени считалось, что люди попали в Америку по льду замерзшего Берингова пролива. Однако новое исследование позволяет предположить, что люди, оставившие следы, приплыли на каноэ или других судах и ушли вглубь континента, передает Моя планета.