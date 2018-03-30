ОАЭ заинтересованы в расширении сотрудничества с Молдовой

Возможности экономического сотрудничества и активизация торговых отношений между Молдовой и Объединенными Арабскими Эмиратами обсуждались в Абу-Даби министром иностранных дел и европейской интеграции Тудором Ульяновски и министром экономики ОАЭ Султаном Бин Саедом Мухаммедом аль-Мансури.

Министр экономики ОАЭ отметил, что в последнее время двусторонние отношения между двумя странами существенно активизировались по всем направлениям, и подчеркнул, что решение правительства открыть дипломатическое представительство в ОАЭ существенно поспособствует укреплению политических, торгово-экономических, культурных и других отношений между двумя странами.

Министр Тудор Ульяновски отметил, что Молдова заинтересована в расширении двусторонних отношений с ОАЭ и в привлечении эмиратских инвестиций в национальную экономику, а также в реализации совместных проектов в социально-экономической сфере, передает Молдпрес.



В ходе встречи стороны обсудили проведение Экономического молдавско-эмиратского форума, который состоится 9 - 10 мая в Дубае. По мнению министров, форум будет важным событием, благодаря которому будут расширены и углублены экономические двусторонние отношения, посредством инвестиций, предпринимательства и торговли. Тудор Ульяновски и Султан Бин Саед Мухаммед аль-Мансури провели также обмен мнениями в связи с запуском прямого воздушного сообщения между Молдовой и ОАЭ, что положительно скажется на развитии двусторонних отношений.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновски 26 - 29 марта находился с рабочим визитом в Дубае, где провел ряд встреч, в ходе которых обсудил разнообразные аспекты активизации и расширения политических, экономических, культурных и торговых отношений с ОАЭ.