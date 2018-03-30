У подмосковного "музейщика" изъяли коллекцию раритетного оружия

До четырех лет лишения свободы грозит несостоявшемуся музейщику из подмосковного Ногинска, у которого нашли целую коллекцию оружия и боеприпасов, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Не снять предполагаемую экспозицию на видео стражи порядка просто не могли, тем паче сам владелец провел небольшую экскурсию, остановившись на образцах, которыми он по праву (пусть и незаконно) гордиться.

Автомат Калашникова, винтовки Мосина, Симонова и Токарева, карабины Симонова и Мосина, пистолеты-пулемёты Судаева, Дегтярёва, Шпагина, Томпсона, "Кипарис" и "Бизон-2", пулемёт Дегтярёва, авиационный пулемёт ШКАС, пистолеты Макарова и ТТ и наган 1895 года выпуска — все это оружие хранилось в небольшой комнате в частном доме, владелец которого мечтал о создании своего музея. Сам раскопками он не занимался, а искал стволы через специализированные форумы.

Впрочем, интерес у него был не только выставочный — 37-летний мужчина пытался вернуть оружие к жизни, переделывая его под стрельбу холостыми патронами. По крайней мере в двух случаях ему это удалось — пистолет-пулемет Шпагина и пистолет ТТ эксперты признали рабочими. Сам владелец признал, что после ужесточения законодательных норм, касающихся обращения с оружием, забросил свое хобби, пишет vesti.ru.

Теперь коллекционер, с удовольствием рассказавший оперативникам о раритетных экземплярах, рискует сесть в тюрьму за незаконные приобретение и хранение оружия. После допроса он был отпущен под подписку о невыезде.