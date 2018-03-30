Граждан призывают быть внимательней при покупке рыбы

Национальное агентство безопасности пищевых продуктов призывает граждан быть внимательней при покупке рыбы. Предупреждение связано с придлижением праздника Вербного Воскресенья, когда у православных принято есть рыбу.

Во избежание пищевых отравлений специалисты рекомендуют потребителям и экономическим агентам соблюдать простые правила безопасности, передает Молдпрес.

«Реализация рыбы и рыбных продуктов допустима только в специализированных точках продажи при наличии ветеринарных справок. При этом должны быть соблюдены гигиенические условия», - говорится в пресс-релизе агентства.

Как отмечают специалисты, живая рыба должна храниться на льду, в холодильниках или в специальных емкостях с водой. Оптимальная температура воды не должна превышать +4+6 градусов.

Также гражданам рекомендуют быть внимательными при покупке рыбных консервов, не покупать консервы без этикеток и маркировки, а также во вздутых упаковках или в банках со следами ржавчины.