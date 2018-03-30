Суд отверг претензии Линдси Лохан к создателям персонажа GTA V

В двухлетней тяжбе актрисы Линдси Лохан с создателями компьютерной игры Grand Theft Auto V (GTA V) поставлена точка: суд отказался рассматривать иск о заимствовании ее внешности для создания персонажа девушки в бикини Лэйси Джонас.

Лохан пыталась подать в суд на создателей популярной игры - компании Rockstar Games и Take-Two Interactive - еще в 2016 году. Она посчитала, что ее образ был использован без ее согласия. Джонас, второстепенный персонаж игры, называла себя "актрисой и слеш-певицей" и настаивала, что она "реально знаменита". Как пишет Sky, Лохан особенно возмутило изображение Джонас в бикини - она делает селфи, показывая знак "виктори".

Апелляционный суд штата Нью-Йорк в очередной раз занялся попыткой певицы/актрисы Лохан отсудить денег за использование ее образа. Судья Юджин Фахи посчитал, что за два года ничего не изменилось и Линдси не имеет отношения к созданию образа Лэйси. По его мнению, персонаж GTA V - это лишь сатирическое изображение "современной девушки в возрасте от 20 до 30 лет, посещающей пляжи" и никак не указывающей на Лохан.

Игра Grand Theft Auto V появилась в продаже 17 сентября 2013 года и сразу же получила большую популярность. Впоследствии игра даже попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая быстро продаваемая развлекательная продукция, отмечает newsru.com.

