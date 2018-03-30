Италия, Австрия и Канада планируют побороться за право принять зимнюю Олимпиаду 2026 года

Представители национальных олимпийских комитетов (НОК) Италии, Австрии и Канады направили в Международный олимпийский комитет (МОК) письма с подтверждением намерений подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года.

Письма о намерениях - первое заявление для участия в переговорах с МОК о возможном проведении этих престижных соревнований. Их необходимо отправить до 31 марта. Официальных кандидатов на проведение зимней Олимпиады 2026 года МОК объявит в октябре, а победитель станет известен летом 2019 года.

НОК Австрии планирует проведение Игр в Граце и Шламдинге. Ранее страна дважды принимала у себя зимнюю Олимпиаду в 1964-м и 1976 годах, оба раза в Инсбруке.

Власти Канады и провинции Альберта поддерживают продвижения заявки города Калгари. Канада трижды принимала у себя Игры - в Монреале (1976), Калгари (1988) и Ванкувере (2010).

Национальный олимпийский комитет Италии предложил в качестве кандидатов свои северные города Турин и Милан. В письме МОК отмечается, что национальный комитет ожидает формирования нового правительства Италии, которому предстоит оценить целесообразность кампании.

Италия трижды принимала Олимпийские игры - в Кортина-д'Ампеццо (1956), Риме (1960) и Турине (2006). Ранее среди претендентов на проведение Игр-2026 также назывались японский Саппоро и турецкий Эрзурум, отмечает newsru.com.