В США в команду чирлидерш впервые в истории взяли мужчин

Представители Американской национальной футбольной лиги впервые приняли в команду чирлидерш мужчин. Первопроходцами стали профессиональные танцоры Куинтон Перон и Наполеан Джиннис, которые будут поддерживать клуб Los Angeles Rams, сообщает USA Today.

Всего в отборе на роль чирлидеров участвовали 76 человек. Помимо двух мужчин, в команду поддержки футбольного клуба входят 40 девушек.

Как пишет vesti.ru, до того, как стать участниками команды поддержки, Джиннис и Перон занимались классическими танцами. В составе группы чирлидерш им придется не только танцевать, но и исполнять акробатические трюки.