На границе готовятся к увеличению потока путешественников

В пасхальные праздники на КПП увеличат число дежурных сотрудников пограничной полиции. Некоторых полицейских даже намерены вызвать из отпусков.

На самых востребованных КПП первыми будут проверять семьи с детьми и машины людей с особыми потребностями - они смогут воспользоваться дипломатическим коридором.

Пассажиров и водителей просят заранее удостовериться, что все документы в порядке. Это поможет избежать образования очередей на границе.